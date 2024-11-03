Европа готовится к изменению американской военной поддержки Украины

В странах Евросоюза активно обсуждают возможные изменения в американской военной поддержке Украины в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на европейских чиновников.

Союзники США в Европе готовятся к потенциальному разрыву трансатлантических отношений. Чтобы минимизировать риски, связанные с возможной переориентацией американской внешней политики, европейские чиновники стремятся продвинуть пакеты помощи Киеву до выборов.

Немецкий депутат Томас Эрндль подчёркивает, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, учитывая, что текущий американский лидер Джо Байден может быть «последним трансатлантическим президентом». Европейские чиновники осознают, что потеря поддержки Вашингтона станет серьёзным ударом для ЕС.