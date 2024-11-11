Песков заявил о нервозности в Европе из-за победы Трампа
В Кремле обратили внимание на повышенную нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва будет внимательно следить за развитием отношений между европейскими странами и США.
«Мы видим определённую нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США», — подвтердил он.
Ранее Песков назвал «выдумкой» сообщения американских СМИ о разговоре Путина с Трампом. По его словам, лидеры ещё не контактировали с момента избрания Трампа 47-м президентом США.
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