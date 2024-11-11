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11 ноября, 09:14

Песков заявил о нервозности в Европе из-за победы Трампа

В Кремле обратили внимание на повышенную нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва будет внимательно следить за развитием отношений между европейскими странами и США.

«Мы видим определённую нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США», — подвтердил он.

В Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом
В Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом

Ранее Песков назвал «выдумкой» сообщения американских СМИ о разговоре Путина с Трампом. По его словам, лидеры ещё не контактировали с момента избрания Трампа 47-м президентом США.

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Life.ru

Марина Фещенко
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