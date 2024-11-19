В Госдепе подтвердили, что Байден разрешил Киеву бить вглубь РФ
Президент США Джо Байден действительно разрешил бить дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс.
В интервью бразильской газете O Globo он подчеркнул, что это даст Украине «больше возможностей защищаться» и якобы «подтолкнёт Россию к переговорам».
Напомним, ранее СМИ узнали, что США, а также Франция и Британия всё же разрешили Киеву использовать свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Однако позже Париж это опроверг, а Пентагон также отказался от комментариев.
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