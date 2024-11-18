Париж открестился от «разрешения» на удары по России ракетами Storm Shadow
Во Франции заявили, что не меняли позицию по ударам вглубь РФ
Франция не меняла свою позицию по вопросу разрешения Киеву использовать французские ракеты для ударов вглубь территории РФ, но такая возможность изучается. Об этом заявил глава французского МИЛ Жан-Ноэль Барро.
«Вы слышали, что сказал президент Макрон в мае. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу», — сказал Барро перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.
Напомним, накануне пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Почти сразу о разрешении бить по РФ своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow объявили Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако затем издание удалило эту информацию.
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