Париж открестился от «разрешения» на удары по России ракетами Storm Shadow

Франция не меняла свою позицию по вопросу разрешения Киеву использовать французские ракеты для ударов вглубь территории РФ, но такая возможность изучается. Об этом заявил глава французского МИЛ Жан-Ноэль Барро.

«Вы слышали, что сказал президент Макрон в мае. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу», — сказал Барро перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.