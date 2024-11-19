Медведев объяснил, как изменится ход боевых действий после решения США
Медведе усомнился, что ракеты Запада внесут существенный вклад в боевые действия
Украина не изменит ход боевых действий, если начнёт бить по России с помощью западных дальнобойных ракет. Вооружение не внесёт никакого существенного вклада, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Эти ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия врага. Их применение, по мнению наших врагов, должно иметь не только военный, но и информационный эффект», — написал политик в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что на прощание перед отставкой президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. По крайней мере так писали СМИ. Официального подтверждения от Белого дома ещё не было. Пентагон тоже не стал ничего говорить. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские удары радикально изменят суть конфликта, но Москва ответит и сделает это адекватно и ощутимо. Депутат ГД РФ Андрей Картаполов уверен, что «Байден утащит за собой в гроб много людей».
Life.ru