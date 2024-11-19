Медведев объяснил, как изменится ход боевых действий после решения США

Украина не изменит ход боевых действий, если начнёт бить по России с помощью западных дальнобойных ракет. Вооружение не внесёт никакого существенного вклада, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Эти ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия врага. Их применение, по мнению наших врагов, должно иметь не только военный, но и информационный эффект», — написал политик в своём телеграм-канале.