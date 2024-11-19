Песков ещё раз напомнил условия применения Россией ядерных ракет

Россия относится к ядерному вооружению как к очень крайней мере, когда все другие рычаги защиты собственной безопасности не принесли результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Москва ответственно относится к рискам ядерной угрозы и всегда будет стараться свести их к минимуму, в том числе пытаясь избежать обострения межгосударственных отношений. При этом Россия всегда готова ответить другим странам на открытую и опасную агрессию, именно ядерное сдерживание направлено на то, чтобы показать другим участникам мировых процессов неотвратимость возмездия в случае нападения на РФ или её союзников, добавил Песков.