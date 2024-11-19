Песков ещё раз напомнил условия применения Россией ядерных ракет
Песков: РФ рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру
Россия относится к ядерному вооружению как к очень крайней мере, когда все другие рычаги защиты собственной безопасности не принесли результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Москва ответственно относится к рискам ядерной угрозы и всегда будет стараться свести их к минимуму, в том числе пытаясь избежать обострения межгосударственных отношений. При этом Россия всегда готова ответить другим странам на открытую и опасную агрессию, именно ядерное сдерживание направлено на то, чтобы показать другим участникам мировых процессов неотвратимость возмездия в случае нападения на РФ или её союзников, добавил Песков.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Официально Белый дом не подтвердил слухи о приказе своего лидера. В Пентагоне тоже отказались комментировать решение. Венгрия и Словакия жёстко осудили желание Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что применение Киевом западных дальнобойных ракет по территории РФ радикально изменит суть конфликта, ответ Москвы будет адекватным и ощутимым. Депутат ГД РФ Андрей Картаполов уверен, что «Байден утащит за собой в гроб много людей».
Life.ru