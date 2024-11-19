Алаудинов: Россия уже победила, ракеты ATACMS ничего не изменят

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов призвал не обращать внимание на разрешение США бить вглубь территории РФ ракетами ATACMS. По его мнению, такие меры Вашингтона ничего не изменят.

«Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что не говорил. Кто-то разрешил бить вглубь чем-то... Ну и сколько у них этих ракет? Сколько у них чего? Ничего это не меняет», — отметил он.