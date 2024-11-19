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19 ноября, 08:12

Алаудинов: Россия уже победила, ракеты ATACMS ничего не изменят

Алаудинов призвал не обращать внимание на разрешение бить по РФ ракетами ATACMS

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов призвал не обращать внимание на разрешение США бить вглубь территории РФ ракетами ATACMS. По его мнению, такие меры Вашингтона ничего не изменят.

«Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что не говорил. Кто-то разрешил бить вглубь чем-то... Ну и сколько у них этих ракет? Сколько у них чего? Ничего это не меняет», — отметил он.

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Напомним, ранее СМИ узнали, что Джо Байден всё же разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Почти сразу о разрешении бить по РФ своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow объявили Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако затем издание удалило эту информацию. Позже «сдал назад» и Белый дом: там не подтвердили информацию. Пентагон также отказался от комментариев.

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Александра Вишнякова
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