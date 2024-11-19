Кнайсль описала мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS
Карин Кнайсль заявила, что НАТО будет в состоянии войны с РФ после ударов ATACMS
Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Страны НАТО окажутся в состоянии прямого военного столкновения с Россией, если Вашингтон официально подтвердит, что дал Киеву разрешение наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Мрачный сценарий расписала в телеграм-канале экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Что может произойти дальше в случае таких ударов ATACMS вглубь России? НАТО формально будет в состоянии войны с Россией. Это не приоритет для будущего президента США [Дональда] Трампа. Могут быть потрясения, отставки в иерархии США», — объяснила политик.
Кнайсль уверена, что США и Европа будут вынуждены изменить свои политические процессы и искать варианты выхода из ситуации напряжённости. При этом, по её мнению, вновь избранный президент Штатов Дональд Трамп может вообще свесить на европейцев все проблемы с Украиной, оставив их наедине с военным противостоянием.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Официально Белый дом не подтвердил слухи о приказе своего лидера. В Пентагоне тоже отказались комментировать решение. Венгрия и Словакия жёстко осудили желание Вашингтона разрешить Киеву бить вглубь российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что применение Киевом западных дальнобойных ракет по территории РФ радикально изменит суть конфликта, ответ Москвы будет адекватным и ощутимым.