Кнайсль описала мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS

Страны НАТО окажутся в состоянии прямого военного столкновения с Россией, если Вашингтон официально подтвердит, что дал Киеву разрешение наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Мрачный сценарий расписала в телеграм-канале экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Что может произойти дальше в случае таких ударов ATACMS вглубь России? НАТО формально будет в состоянии войны с Россией. Это не приоритет для будущего президента США [Дональда] Трампа. Могут быть потрясения, отставки в иерархии США», — объяснила политик.