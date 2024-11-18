Боррель подтвердил, что Байден разрешил Киеву удары ракетами вглубь России
Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на использование Киевом американских ракет на расстоянии до 300 километров вглубь территории России. Этот вопрос был предметом обсуждения на встрече глав Министерств иностранных дел стран ЕС.
Боррель пояснил, что решение США о применении ракет является новым, хотя оно и не кажется очень значительным. Он добавил, что не знает, почему Вашингтон дал согласие сейчас, а не ранее.
Как писал Life.ru, первыми о том, что Байден впервые разрешил Владимиру Зеленскому запускать ракеты США по России, сообщили СМИ. Однако журналисты быстренько удали эти новости. В Пентагоне отказались комментировать или опровергать данные о возможных ударах, то же ответили и в Белом доме. Многие страны Евросоюза решили не повторять за Америкой. Например, в Италии заявили, что не давали таких вольностей Зеленскому.
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