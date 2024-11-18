Боррель подтвердил, что Байден разрешил Киеву удары ракетами вглубь России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на использование Киевом американских ракет на расстоянии до 300 километров вглубь территории России. Этот вопрос был предметом обсуждения на встрече глав Министерств иностранных дел стран ЕС.

Боррель пояснил, что решение США о применении ракет является новым, хотя оно и не кажется очень значительным. Он добавил, что не знает, почему Вашингтон дал согласие сейчас, а не ранее.