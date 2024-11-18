Глава МИД Италии: Рим не давал разрешение Киеву бить ракетами по России

Италия не давала разрешение на использование ракет, поставляемых на Украину, вне территорий страны. Об этом заявил министр иностранных дел государства Антонио Таяни, передаёт Le Monde.

«Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории», — заявил министр в кулуарах встречи глав дипломатии ЕС в Брюсселе.