Глава МИД Италии: Рим не давал разрешение Киеву бить ракетами по России
Италия не давала разрешение на использование ракет, поставляемых на Украину, вне территорий страны. Об этом заявил министр иностранных дел государства Антонио Таяни, передаёт Le Monde.
«Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории», — заявил министр в кулуарах встречи глав дипломатии ЕС в Брюсселе.
Глава МИД выразил свою позицию в пользу проведения мирной конференции, в которой должны участвовать представители России, Китая, Индии и Бразилии. Он сообщил, что надеется на положительную роль Пекина в убеждении Москвы в необходимости прекратить конфликт.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Официально Белый дом не подтвердил слухи о приказе Байдена. В Пентагоне тоже отказались комментировать или опровергать данные о возможных ударах по России. Действия Вашингтона уже осудили многие страны, в том числе против высказался премьер Словакии.
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