«У нас есть свои принципы»: Шольц высказался по поводу поставки ракет Киеву
Шольц: Германия и дальше не будет поставлять Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что продолжит придерживаться своего решения не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
«У нас есть свои принципы, которых мы продолжим придерживаться», — заявил Шольц на пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.
Напомним, ранее канцлер Германии отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Подобные заявления он делал неоднократно. А кабмин ФРГ исключил пересмотр решения не поставлять Украине ракеты. Однако не все придерживаются данной политики: кандидат в канцлеры Роберт Хабек пообещал Киеву Taurus в случае своего избрания.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN