«У нас есть свои принципы»: Шольц высказался по поводу поставки ракет Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что продолжит придерживаться своего решения не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

«У нас есть свои принципы, которых мы продолжим придерживаться», — заявил Шольц на пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.