Помощники Путина и Шольца оперативно обсудят ряд вопросов из беседы двух лидеров

Помощники президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на данный момент не общались, хотя об их контактах политики условились во время своего телефонного разговора. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, состоялись ли переговоры помощника Путина Юрия Ушакова с немецким коллегой.

«Пока нет. Хотя, конечно, это весьма оперативно будет организовано. Тем более что президент и канцлер условились, действительно, что по определённому кругу вопросов будет обмен мнениями по линии помощников», — уточнил Песков.