Помощники Путина и Шольца оперативно обсудят ряд вопросов из беседы двух лидеров
Песков не исключил, что Путин и Шольц второй раз пообщаются по линии помощников
Олаф Шольц и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier
Помощники президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на данный момент не общались, хотя об их контактах политики условились во время своего телефонного разговора. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, состоялись ли переговоры помощника Путина Юрия Ушакова с немецким коллегой.
«Пока нет. Хотя, конечно, это весьма оперативно будет организовано. Тем более что президент и канцлер условились, действительно, что по определённому кругу вопросов будет обмен мнениями по линии помощников», — уточнил Песков.
По его словам, никто не собирается откладывать в долгий ящик общение помощников, поэтому контакты возможны уже до конца года. Песков отметил, что ситуация сложная и развивается динамично, поэтому обмен мнениями очень необходим.
Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по инициативе последнего. При этом Шольц обещал Зеленскому не идти на переговоры с Москвой и обсуждать Украину, однако в ходе общения обсуждались варианты завершения конфликта. Сам канцлер признался, что решил поговорить с Путиным, так как испугался, что его может опередить избранный президент США Дональд Трамп. Также Шольц заверил, что собирается вновь позвонить Путину.