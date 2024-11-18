Звонок Шольца Путину сочли «элегантной оплеухой» Зеленскому
Депутат Рады Дубинский: Шольц «элегантно макнул» Зеленского своим звонком Путину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал «оплеуху» Владимиру Зеленскому, проигнорировав его просьбу не звонить президенту РФ Владимиру Путину. При этом немецкий политик слукавил, что якобы не общался с российским лидером про украинский конфликт, хотя эта тема поднималась в ходе разговора. Об этом указал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«Он элегантно макнул (Зеленского — прим. Life.ru) после разговора с Путиным, заявив, что … «придерживался в нём принципа ни слова про Украину без Украины», — написал он.
Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Немецкая сторона выступила инициатором разговора. Хотя Шольц обещал Зеленскому не идти на переговоры с Москвой, однако в ходе общения обсуждались варианты завершения конфликта на Украине. Сам канцлер признался, что решил поговорить с Путиным, так как испугался, что его может опередить избранный президент США Дональд Трамп. По мнению Шольца, Киев может положиться на Берлин и не переживать, что ФРГ якобы идут на уступки Кремлю.
ТАСС / АР