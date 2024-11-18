Звонок Шольца Путину сочли «элегантной оплеухой» Зеленскому

Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал «оплеуху» Владимиру Зеленскому, проигнорировав его просьбу не звонить президенту РФ Владимиру Путину. При этом немецкий политик слукавил, что якобы не общался с российским лидером про украинский конфликт, хотя эта тема поднималась в ходе разговора. Об этом указал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.