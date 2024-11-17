Шольц раскрыл истинную причину звонка Путину
Канцлер Германии Шольц признался, что позвонил Путину, желая опередить Трампа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что решил поговорить с президентом России Владимиром Путиным, так как испугался, что его может опередить избранный президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление прозвучало в беседе немецкого политика с журналистами в Рио-де-Жанейро в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20).
«По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры», — приводит слова Шольца телеканал Welt.
Канцлер допустил, что в Германии есть те, кто считает это хорошей идеей, но он сам к таковым не относится. Шольц добавил, что разговор с Путиным вышел очень подробным.
Также немецкий политик указал на важность принципиального подхода к ситуации и подчеркнул, что Киев может положиться на Берлин.
Как сообщал Life.ru, 15 ноября президент РФ Владимир Путин впервые с декабря 2022 года поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа состоялась по инициативе Берлина и продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, весьма откровенные переговоры прошли в деловой атмосфере.
За пять дней до этого, 10 ноября американская газета The Washington Post сообщила о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации источников издания, стороны якобы обсудили конфликт на Украине. Однако официальных подтверждений беседы от избранного американского лидера не поступало. В Кремле не подтвердили факт разговора. По словам Пескова, американские журналисты сделали вброс с неясной целью.
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