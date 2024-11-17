Шольц раскрыл истинную причину звонка Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что решил поговорить с президентом России Владимиром Путиным, так как испугался, что его может опередить избранный президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление прозвучало в беседе немецкого политика с журналистами в Рио-де-Жанейро в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20).

«По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры», — приводит слова Шольца телеканал Welt.

Канцлер допустил, что в Германии есть те, кто считает это хорошей идеей, но он сам к таковым не относится. Шольц добавил, что разговор с Путиным вышел очень подробным.

Также немецкий политик указал на важность принципиального подхода к ситуации и подчеркнул, что Киев может положиться на Берлин.