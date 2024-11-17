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17 ноября, 13:43

Шольц анонсировал новый разговор с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ещё один разговор с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, первый за почти два года разговор состоялся 15 ноября.

«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми», — сказал Шольц журналистам, прибыв в Рио-де-Жанейро для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20).

Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Путиным
Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Путиным

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин впервые с декабря 2022 года поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа, которая состоялась по инициативе Берлина, продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, переговоры прошли в деловой атмосфере и вышли весьма откровенными. Разговор политиков привёл в ярость Владимира Зеленского, который назвал звонок Шольца Путину «ящиком Пандоры» и распереживался, что и другие страны захотят связаться с российским лидером. В Германии считают, что Шольц позвонил Путину из-за страха перед мирным планом по Украине.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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