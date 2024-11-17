Шольц анонсировал новый разговор с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ещё один разговор с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, первый за почти два года разговор состоялся 15 ноября.

«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми», — сказал Шольц журналистам, прибыв в Рио-де-Жанейро для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20).