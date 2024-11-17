Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень важным и подробным. Он отметил, что не нашёл в словах российского лидера ничего, что бы говорило о смене позиции Москвы по украинскому конфликту.

«Это было важно. Разговор был подробным, но привнёс понимание того, что во взглядах российского президента мало что изменилось. Это не является хорошей новостью», — отметил канцлер.

Также Шольц добавил, что не относится к тем немецким политикам, которые поддерживают идею скорых переговоров Путина с новым лидером США Дональдом Трампом без участия ФРГ.