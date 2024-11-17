Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Путиным
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Олаф Шольц считает свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень важным и подробным. Он отметил, что не нашёл в словах российского лидера ничего, что бы говорило о смене позиции Москвы по украинскому конфликту.
«Это было важно. Разговор был подробным, но привнёс понимание того, что во взглядах российского президента мало что изменилось. Это не является хорошей новостью», — отметил канцлер.
Также Шольц добавил, что не относится к тем немецким политикам, которые поддерживают идею скорых переговоров Путина с новым лидером США Дональдом Трампом без участия ФРГ.
Недавно депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи заявил, что Шольц должен был обратиться к президенту России Владимиру Путину гораздо раньше, чтобы с помощью международного сообщества добиться прекращения огня. По мнению парламентария, на ранних этапах следовало бы также начать мирные переговоры. Депутат добавил, что канцлер пошёл на разговор из-за страха перед сменой сил в мировой политике.