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18 ноября, 00:37

Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus

Роберт Хабек пообещал Украине ракеты Taurus в случае своего избрания канцлером

Крылатая ракета Taurus KEPD 350. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Крылатая ракета Taurus KEPD 350. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Зелёных», министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что готов пересмотреть отказ Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. Его слова приводит телеканал ARD.

На вопрос, готов ли он, будучи канцлером, изменить курс нынешнего правительства, Хабек ответил утвердительно.

«Ответ на этот вопрос — да», — заявил он.

При этом Хабек подчеркнул, что решение о поставках оружия всегда было одним из «самых трудных» для кабинета министров.

Кандидат в канцлеры Германии хочет выставить РФ ультиматум и передать Киеву Taurus
Кандидат в канцлеры Германии хочет выставить РФ ультиматум и передать Киеву Taurus

Напомним, ранее действующий канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Подобные заявления он делал неоднократно.

Анатолий Цейко
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