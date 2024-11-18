Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Зелёных», министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что готов пересмотреть отказ Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. Его слова приводит телеканал ARD.

На вопрос, готов ли он, будучи канцлером, изменить курс нынешнего правительства, Хабек ответил утвердительно.

«Ответ на этот вопрос — да», — заявил он.

При этом Хабек подчеркнул, что решение о поставках оружия всегда было одним из «самых трудных» для кабинета министров.