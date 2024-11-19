Правая рука Байдена не признаёт участие США в конфликте на Украине

Америка, разрешая Украине использовать своё вооружение, не участвует в конфликте с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал в интервью телеканалу PBS, что не признаёт информацию об участии штатов в конфликте.

«Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту систему (ATACMS, — Прим. Life.ru), это не означало бы непосредственного участия США в войне», — заявил политик, которого считают правой рукой Байдена.