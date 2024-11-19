Правая рука Байдена не признаёт участие США в конфликте на Украине
Джейк Салливан отказался признавать участие США в конфликте на Украине
Америка, разрешая Украине использовать своё вооружение, не участвует в конфликте с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал в интервью телеканалу PBS, что не признаёт информацию об участии штатов в конфликте.
«Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту систему (ATACMS, — Прим. Life.ru), это не означало бы непосредственного участия США в войне», — заявил политик, которого считают правой рукой Байдена.
По его словам, сейчас Штаты просто продолжают придерживаться той политики, на которую опирались с самого начала конфликта.
Напомним, что американский президент Джо Байден, перед тем как покинуть свой пост, впервые разрешил Украине использовать ATACMS для атак на территории РФ. По некоторым источникам, Украина может нанести удар в ближайшие дни. В то же время Белый дом отказался предоставлять официальный комментарий по этому поводу. Разрешение на удары также дали Франция и Великобритания. В Госдуме расценили действия США, Франции и Британии как косвенное объявление войны России со стороны НАТО.
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