Прощальный подарок Байдена: США анонсировали новый пакет помощи Киеву

Вашингтон в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине. Соответствующий анонс за заседании Совета Безопасности ООН сделала постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

По словам постпреда, помощь киевскому режиму со стороны Соединённых Штатов лишь набирает обороны. ВСУ активно снабжается бронетехникой, артиллерией, средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, добавила она.