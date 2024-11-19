Прощальный подарок Байдена: США анонсировали новый пакет помощи Киеву
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине
Вашингтон в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине. Соответствующий анонс за заседании Совета Безопасности ООН сделала постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.
По словам постпреда, помощь киевскому режиму со стороны Соединённых Штатов лишь набирает обороны. ВСУ активно снабжается бронетехникой, артиллерией, средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, добавила она.
«Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — отметила Томас-Гринфилд.
Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует посвятить последние два месяца своего президентства поставкам оружия, которые могут прекратиться после инаугурации Дональда Трампа. По заверениям СМИ, также Киев получил добро из Белого дома на дальнобойные удары по России. Впрочем, официально это пока не подтвердилось.