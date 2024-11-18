Стали известны подробности 15-го пакета санкций Евросоюза против России
Сийярто: ЕС в рамках 15-го пакета обсуждает санкции против энергетики и физлиц
Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против энергетики России намерен ввести ограничения и в отношении новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Европейские коллеги не могут освободиться от плена старых мыслей, снова видны душевные усилия по подготовке 15-го пакета санкций. Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идёт о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности», — поделился Сийярто.
Однако глава венгерского МИД подчеркнул, что страна и в 14-й, и в 15-ый раз не позволит ввести ни одну санкцию, которая противоречила бы интересам Венгрии, её национальной безопасности и энергобезопасности.
Тем временем глава дипломатической службы ЕС в последнем призыве попросил «заговорить на языке силы». Ранее в Совфеде назвали Борреля «лицом чужой войны» против России. По словам сенатора Григория Карасина, Боррель вошёл в историю как пропагандист кровопролития за чужой счёт.