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18 ноября, 14:23

В Брюсселе заслушали последнее слово Борреля

Жозеп Боррель в последнем призыве к ЕС попросил «заговорить на языке силы»

Европейские страны всё ещё не способны говорить на «языке силы», и для этого им необходимо объединиться и ускорить процесс принятия решений, отметил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом последнего совета министров иностранных дел Евросоюза с его участием.

«Если вы не едины, вы не сможете продемонстрировать силу. Нельзя притворяться геополитическим игроком, если вам нужны недели и месяцы для принятия мер. Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными и принимайте решения быстрее», — заявил Боррель в прощальном напутствии к евродепутатам.

Он напомнил, что в начале своего мандата тоже призывал страны ЕС «научиться говорить на языке силы».

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Напомним, что ранее в Совфеде назвали Борреля «лицом чужой войны» против России. По словам сенатора Григория Карасина, Боррель вошёл в историю как пропагандист кровопролития за чужой счёт.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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