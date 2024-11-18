В Брюсселе заслушали последнее слово Борреля

Европейские страны всё ещё не способны говорить на «языке силы», и для этого им необходимо объединиться и ускорить процесс принятия решений, отметил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом последнего совета министров иностранных дел Евросоюза с его участием.

«Если вы не едины, вы не сможете продемонстрировать силу. Нельзя притворяться геополитическим игроком, если вам нужны недели и месяцы для принятия мер. Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными и принимайте решения быстрее», — заявил Боррель в прощальном напутствии к евродепутатам.

Он напомнил, что в начале своего мандата тоже призывал страны ЕС «научиться говорить на языке силы».