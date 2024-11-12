Кандидат на должность главы дипломатии Евросоюза экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не похожа на своего предшественника по посту Жозепа Борреля. Правда, она не смогла объяснить, в чём именно заключается разница, и дала слово прекратить политику «двойных стандартов» на внешней арене.

Каллас не стала вдаваться в подробности и относительно своих планов по борьбе с политикой двойных стандартов, ставшей визитной карточкой Брюсселя в последнее время. Так, один из парламентариев не получил внятого ответа на свой вопрос: станет ли Каллас на новой должности требовать введения санкций против Израиля на фоне доклада ООН о том, что 70% жертв бомбардировок ЦАХАЛ — женщины и дети, а с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке по информации организации в Палестине погибли как минимум 13 390 несовершеннолетних.