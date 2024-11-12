«Я не такая!»: Каллас заявила о различиях с Боррелем, но есть нюанс
Каллас заявила, что не похожа на Борреля, но не смогла объяснить разницу
Кая Каллас и Жозеп Боррель. Обложка © Wikipedia / Aron Urb, Unión Europea en Perú from Lima
Кандидат на должность главы дипломатии Евросоюза экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не похожа на своего предшественника по посту Жозепа Борреля. Правда, она не смогла объяснить, в чём именно заключается разница, и дала слово прекратить политику «двойных стандартов» на внешней арене.
«Как я отличаюсь от моего предшественника? Я просто другая», — ответила она на соответствующий вопрос депутатов Европарламента.
Каллас не стала вдаваться в подробности и относительно своих планов по борьбе с политикой двойных стандартов, ставшей визитной карточкой Брюсселя в последнее время. Так, один из парламентариев не получил внятого ответа на свой вопрос: станет ли Каллас на новой должности требовать введения санкций против Израиля на фоне доклада ООН о том, что 70% жертв бомбардировок ЦАХАЛ — женщины и дети, а с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке по информации организации в Палестине погибли как минимум 13 390 несовершеннолетних.
Напомним, в сентябре стало известно, что Кая Каллас готовится сменить Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС. В новую должность она должна вступить в ноябре. Боррель уже совершил прощальную поездку на Украину и якобы даже посетил первую линию обороны ВСУ.