Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку миллионов снарядов к концу года

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который в скором времени уйдёт в отставку, пообещал Владимиру Зеленскому передать обещанные Евросоюзом 1 млн снарядов до конца этого года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года», — заявил Боррель.