Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку миллионов снарядов к концу года
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который в скором времени уйдёт в отставку, пообещал Владимиру Зеленскому передать обещанные Евросоюзом 1 млн снарядов до конца этого года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года», — заявил Боррель.
Напомним, ЕС предоставил Киеву более 980 тысяч артеллирийских снарядов. Боррель пояснил, что для помощи Украине Европе пришлось «значительно ускориться». При этом он сам обещал передать 1 миллион снарядов Киеву ещё до весны.
Обложка ©
Telegram / Zelenskiy / Official