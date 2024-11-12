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Регион
11 ноября, 22:51

Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку миллионов снарядов к концу года

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который в скором времени уйдёт в отставку, пообещал Владимиру Зеленскому передать обещанные Евросоюзом 1 млн снарядов до конца этого года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года», — заявил Боррель.

Напомним, ЕС предоставил Киеву более 980 тысяч артеллирийских снарядов. Боррель пояснил, что для помощи Украине Европе пришлось «значительно ускориться». При этом он сам обещал передать 1 миллион снарядов Киеву ещё до весны.

Боррель в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны ВСУ
Боррель в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны ВСУ
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Telegram / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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