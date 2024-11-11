«Почти сделали это»: Боррель рассказал, сколько снарядов ЕС передал Киеву из обещанного миллиона

Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву более 980 тысяч артеллирийских снарядов и надеется до конца текущего года выполнить план о передаче 1 миллиона боеприпасов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который вот-вот уйдёт в отставку. По его словам, для помощи Украине Европе пришлось «значительно ускориться». При этом сам Боррель обещал передать 1 миллион снарядов Киеву ещё до весны.

«Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны и не смогли. Но до конца года сможем», — сказал Боррель в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

По его словам, ЕС не смог выполнить в срок свой план по отправке Киеву 1 миллиона снарядов, так как объём производства оказался больше, чем изначально полагали. Сейчас же, уверяет Боррель, у ЕС уже есть эта производственная мощность.