Боррель показал, как весёлый стоит в бомбоубежище после «внезапной» тревоги в Киеве

Отправившийся с визитом на Украину глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ночевал в укрытии. Об этом он рассказал в личном блоге в социальной сети X, прикрепив фотографию. По его словам, в Киеве объявлялась воздушная тревога.

Жозеп Боррель в бомбоубежище на Украине. Фото © X / JosepBorrellF

«Начинаю свой день в Киеве в убежище», — говорится в сообщении.