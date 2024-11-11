Боррель показал, как весёлый стоит в бомбоубежище после «внезапной» тревоги в Киеве
Боррель заявил, что провёл ночь в украинском бомбоубежище
Отправившийся с визитом на Украину глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ночевал в укрытии. Об этом он рассказал в личном блоге в социальной сети X, прикрепив фотографию. По его словам, в Киеве объявлялась воздушная тревога.
Жозеп Боррель в бомбоубежище на Украине. Фото © X / JosepBorrellF
«Начинаю свой день в Киеве в убежище», — говорится в сообщении.
На лице политика видна улыбка. К слову, Боррель — далеко не первый из европейских политиков, кого во время визита на Украину отправляют в первую очередь в убежище под предлогом «внезапной» сирены.
Ложный сигнал воздушной тревоги на Украине по случаю визита важных иностранных особ — уже традиция. Забег в бомбоубежище уже устраивали главе Министерства обороны Британии Джону Хили, вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и многим другим.
X / JosepBorrellF