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Регион
11 ноября, 09:14

Боррель показал, как весёлый стоит в бомбоубежище после «внезапной» тревоги в Киеве

Боррель заявил, что провёл ночь в украинском бомбоубежище

Отправившийся с визитом на Украину глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ночевал в укрытии. Об этом он рассказал в личном блоге в социальной сети X, прикрепив фотографию. По его словам, в Киеве объявлялась воздушная тревога.

Жозеп Боррель в бомбоубежище на Украине. Фото © X / JosepBorrellF

Жозеп Боррель в бомбоубежище на Украине. Фото © X / JosepBorrellF

«Начинаю свой день в Киеве в убежище», — говорится в сообщении.

На лице политика видна улыбка. К слову, Боррель — далеко не первый из европейских политиков, кого во время визита на Украину отправляют в первую очередь в убежище под предлогом «внезапной» сирены.

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Ложный сигнал воздушной тревоги на Украине по случаю визита важных иностранных особ — уже традиция. Забег в бомбоубежище уже устраивали главе Министерства обороны Британии Джону Хили, вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и многим другим.

Обложка ©

X / JosepBorrellF

Мария Любицкая
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