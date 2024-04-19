Киев устроил традиционный "аттракцион" с бомбоубежищем вице-канцлеру ФРГ

Вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку во время его визита в Киев пришлось на протяжении полутора часов сидеть в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание пишет, что сирена в Киеве прозвучала в 4:40 утра, после чего всех попросили переместиться в бомбоубежище через приложение для оповещения. Делегация немецкого вице-канцлера быстро перешла в переоборудованную под укрытие подземную парковку отеля. По информации авторов материала, Хабек пил кофе и воду, болтал с сотрудниками и представителями СМИ, после чего лёг в импровизированную кровать. Остальные гости отеля также пытались укрыться на парковке. Воздушную тревогу отменили спустя 90 минут, уточнили в издании.