Вице-канцлер ФРГ нежданно прибыл в Киев из-за сокрушительных ударов по энергосистеме Украины

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев с необъявленным визитом, вместе с ним прибыли представители деловых кругов ФРГ. Это второе появление политика на Украине после начала российской спецоперации, пишет DPA.

В материале агентства говорится, что Хабек планирует встречу с Владимиром Зеленским, первым вице-премьером и главой украинского Министерства экономики Юлией Свириденко и руководителем Минэнерго Германом Галущенко. Темой их встречи станут последствия сокрушительных российских атак по объектам энергетической системы Незалежной, усиление украинской ПВО, поддержка экономики и вопросы экстренной помощи.