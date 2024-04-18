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18 апреля, 08:22

Вице-канцлер ФРГ нежданно прибыл в Киев из-за сокрушительных ударов по энергосистеме Украины

Министр экономики Германии Хабек посетил Киев с необъявленным визитом

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев с необъявленным визитом, вместе с ним прибыли представители деловых кругов ФРГ. Это второе появление политика на Украине после начала российской спецоперации, пишет DPA.

В материале агентства говорится, что Хабек планирует встречу с Владимиром Зеленским, первым вице-премьером и главой украинского Министерства экономики Юлией Свириденко и руководителем Минэнерго Германом Галущенко. Темой их встречи станут последствия сокрушительных российских атак по объектам энергетической системы Незалежной, усиление украинской ПВО, поддержка экономики и вопросы экстренной помощи.

Визит Хабека является частью подготовки к конференции по восстановлению Украины, которую планируют провести в Берлине в первом месяце лета. В компании вице-канцлера в украинскую столицу прибыл также Гельмут Раух — глава оборонного концерна Diehl Defence, который производит системы ПВО Iris-T SLM. Сам Хабек намерен после Украины посетить Кишинёв, где у него пройдут переговоры с молдавским правительством.

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Ранее стало известно, что несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены. По данным СМИ, российские удары наносятся высокоточными ракетами и так, чтобы восстановить станции к следующей зиме было попросту невозможно. В Минэнерго Украины подтвердили сведения об огромных потерях генерирующих мощностей.

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ТАСС / DPA / Kay Nietfeld

Юрий Лысенко
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