Страны Евросоюза пообещали передать Украине генераторы на фоне энергетического коллапса
ЕС передаст Украине 167 электрогенераторов на фоне ударов по энергосистеме
Страны Евросоюза (ЕС) передадут Украине более 160 электрических генераторов на фоне ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари.
"Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды предоставили Украине в рамках энергетической помощи 157 генераторов разной мощности", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Кроме того, как добавил Уйвари, Евросоюз выделит десять мощных промышленных генераторов из собственных запасов. По его словам, их общая стоимость составляет 3,7 миллиона евро. Он не назвал общую мощность генераторов и не уточнил сроки их поставок Киеву.
Напомним, минувшей ночью в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли удары по расположению ВСУ в Полтаве и городу Стрый Львовской области, где, как утверждается, фиксируется большое число раненых военных. Позднее местные власти сообщили о повреждении и пожаре на объекте критической инфраструктуры. По словам Лебедева, также была атакована энергосистема Днепродзержинска в Днепропетровской области.
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