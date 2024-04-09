Страны Евросоюза пообещали передать Украине генераторы на фоне энергетического коллапса

Страны Евросоюза (ЕС) передадут Украине более 160 электрических генераторов на фоне ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари.

"Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды предоставили Украине в рамках энергетической помощи 157 генераторов разной мощности", — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, как добавил Уйвари, Евросоюз выделит десять мощных промышленных генераторов из собственных запасов. По его словам, их общая стоимость составляет 3,7 миллиона евро. Он не назвал общую мощность генераторов и не уточнил сроки их поставок Киеву.