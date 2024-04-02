На Украине заявили, что удары ВС РФ по инфраструктуре лишат ВСУ военных резервов
Экс-полковник СБУ Стариков: Российские удары по Украине лишат ВСУ резервов
Российские удары по инфраструктуре Незалежной, в том числе энергетической, лишат ВСУ военных резервов. Об этом заявил журналисту бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.
"Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — указал он.
Стариков пояснил, что таким образом ВСУ не смогут использовать для отправки резервов железную дорогу. Кроме того, считает он, после воздушной кампании ВС РФ на поле боя может начаться крупное наступление.
Напомним, как сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, только за минувший март по энергообъектам Украины было нанесено 190 групповых ударов. Для этого использовались как высокоточное оружие, так и беспилотники.
Shutterstock / FOTODOM