На Украине заявили, что удары ВС РФ по инфраструктуре лишат ВСУ военных резервов

Российские удары по инфраструктуре Незалежной, в том числе энергетической, лишат ВСУ военных резервов. Об этом заявил журналисту бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

"Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — указал он.

Стариков пояснил, что таким образом ВСУ не смогут использовать для отправки резервов железную дорогу. Кроме того, считает он, после воздушной кампании ВС РФ на поле боя может начаться крупное наступление.