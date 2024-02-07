Глава евродипломатии Боррель заявил, что провёл утро в киевском бомбоубежище

Находящийся с визитом на Украине верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что провёл сегодняшнее утро в бомбоубежище. Соответствующая публикация появилась на странице политика в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что еврочиновники, которые иногда посещают Киев, любят сообщать об опасностях во время визита. Так, например, год назад глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ей пришлось прятаться в бомбоубежище из-за "авианалёта".