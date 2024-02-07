Глава евродипломатии Боррель заявил, что провёл утро в киевском бомбоубежище
Фото из киевского бомбоубежища, которое опубликовал Жозеп Боррель. Обложка © X (Twitter) / Josep Borrell Fontelles
Находящийся с визитом на Украине верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что провёл сегодняшнее утро в бомбоубежище. Соответствующая публикация появилась на странице политика в соцсети X (ранее Twitter).
"Начинаю утро в убежище, в Киеве звучат сигналы тревоги", — написал Боррель, сопроводив пост фото.
Отметим, что еврочиновники, которые иногда посещают Киев, любят сообщать об опасностях во время визита. Так, например, год назад глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ей пришлось прятаться в бомбоубежище из-за "авианалёта".
Как сообщал Life.ru, на Украине сегодня, 7 февраля, прогремела серия взрывов. В частности, во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Харьковской, Днепропетровской областях. Взрывы также раздались в центре Киева, сработала система ПВО. Часть города осталась без электричества, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получила повреждения магистраль теплоснабжения.