Боррель прибыл в Киев

Ранее Боррель заявил о том, что главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия. При этом, по его словам, с мнением о том, что Украине сейчас нужно поставлять больше вооружений, были согласны не все участники дискуссии, но вдаваться в детали европейский дипломат не стал.