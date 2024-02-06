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6 февраля, 05:58

Боррель прибыл в Киев

Депутат Рады Гончаренко*: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

В Киев прибыл Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом в личном телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины", сказано в публикации.

Кроме того, Киев посетил мэр Риги Вилнис Кирсис. С ним приехала его заместитель и бывшая коллега Гончаренко* по ПАСЕ Линда Озола.

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Боррель неожиданно высказался о войне, вспомнив латинское выражение

Ранее Боррель заявил о том, что главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия. При этом, по его словам, с мнением о том, что Украине сейчас нужно поставлять больше вооружений, были согласны не все участники дискуссии, но вдаваться в детали европейский дипломат не стал.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

X / Josep Borrell Fontelles

Юрий Лысенко
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