Боррель прибыл в Киев
Депутат Рады Гончаренко*: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев
В Киев прибыл Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом в личном телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины", — сказано в публикации.
Кроме того, Киев посетил мэр Риги Вилнис Кирсис. С ним приехала его заместитель и бывшая коллега Гончаренко* по ПАСЕ Линда Озола.
Ранее Боррель заявил о том, что главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия. При этом, по его словам, с мнением о том, что Украине сейчас нужно поставлять больше вооружений, были согласны не все участники дискуссии, но вдаваться в детали европейский дипломат не стал.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.