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3 февраля, 10:58

Боррель неожиданно высказался о войне, вспомнив латинское выражение

Боррель вспомнил латинское выражение: "Если хочешь мира, готовься к войне"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель вспомнил латинское крылатое выражение, говоря о ситуации в мире. Он признал, что сегодня во всех странах объединения сложилась очень напряжённая экономическая и социальная ситуация, что может помешать поддержке Украины и развитию собственного оборонного потенциала.

"Все, включая меня, всегда предпочитают масло пушкам, но без адекватных пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. Si vis pacem, para bellum — если хочешь мира, готовься к войне", — написал дипломат в блоге.

Боррель также признал, что, несмотря на острую потребность ВСУ в боеприпасах, Евросоюз далёк от их предоставления. Причиной тому он назвал, в частности, мировую нехватку снарядов и проблемы с логистикой.

Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после авиаударов США
Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после авиаударов США

Ранее Жозеп Боррель задвинул конфликт на Украине на второе место, отдав приоритет напряжённости на Ближнем Востоке. По его словам, взрывоопасный ландшафт в регионе влияет на мировую стабильность и является "открытым шрамом на коже Земли".

Обложка ©

Flickr / NATO

Матвей Константинов
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