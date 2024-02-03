Боррель неожиданно высказался о войне, вспомнив латинское выражение

Глава евродипломатии Жозеп Боррель вспомнил латинское крылатое выражение, говоря о ситуации в мире. Он признал, что сегодня во всех странах объединения сложилась очень напряжённая экономическая и социальная ситуация, что может помешать поддержке Украины и развитию собственного оборонного потенциала.

"Все, включая меня, всегда предпочитают масло пушкам, но без адекватных пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. Si vis pacem, para bellum — если хочешь мира, готовься к войне", — написал дипломат в блоге.

Боррель также признал, что, несмотря на острую потребность ВСУ в боеприпасах, Евросоюз далёк от их предоставления. Причиной тому он назвал, в частности, мировую нехватку снарядов и проблемы с логистикой.