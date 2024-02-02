Боррель задвинул Украину на второе место из-за другой горячей точки

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на фоне атак торговых судов в Красном море поставил украинский конфликт на второе место по важности после ближневосточного. Соответствующее заявление он произнёс во время открытия форума ЕС – АСЕАН в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.

"Сейчас продолжается конфликт на Украине, который показал важность коллективных действий. Последствия ощущаются далеко за пределами Европы. Но сегодня самая горячая точка, самая опасная — Ближний Восток и то, что там происходит", — отметил он.

По словам Борреля, взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке влияет на мировую стабильность и является "открытым шрамом на коже Земли". Он пояснил, что в Красном море мировым компаниям приходится перенаправлять суда вокруг мыса Доброй Надежды, что удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на 10 дней. Это является серьёзной проблемой для бизнес-модели и свободы навигации, подчеркнул глава дипслужбы Евросоюза.