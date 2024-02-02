Боррель задвинул Украину на второе место из-за другой горячей точки
Боррель поставил конфликт на Украине на второе место после ближневосточного
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на фоне атак торговых судов в Красном море поставил украинский конфликт на второе место по важности после ближневосточного. Соответствующее заявление он произнёс во время открытия форума ЕС – АСЕАН в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.
"Сейчас продолжается конфликт на Украине, который показал важность коллективных действий. Последствия ощущаются далеко за пределами Европы. Но сегодня самая горячая точка, самая опасная — Ближний Восток и то, что там происходит", — отметил он.
По словам Борреля, взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке влияет на мировую стабильность и является "открытым шрамом на коже Земли". Он пояснил, что в Красном море мировым компаниям приходится перенаправлять суда вокруг мыса Доброй Надежды, что удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на 10 дней. Это является серьёзной проблемой для бизнес-модели и свободы навигации, подчеркнул глава дипслужбы Евросоюза.
Кроме этого, Боррель напомнил, что ЕС 19 февраля планирует запустить свою военно-морскую операцию "Аспидес" в Красном море по защите морских судов. Он попросил членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддерживать усилия Евросоюза на Ближнем Востоке и в Незалежной.
Как сообщал Лайф, конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей. Накануне стало известно, что стороны близки к заключению перемирия.
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