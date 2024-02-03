Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в субботу, 3 февраля, на встрече в Брюсселе не смогли договориться о поставках Киеву вооружений. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Была серьёзная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован", — отметил он в разговоре с журналистами.

При этом, по словам Борреля, с мнением о том, что Киеву сейчас необходимо больше оружия, были согласны не все участники дискуссии. О ком конкретно идёт речь, дипломат уточнять не стал и лишь добавил, что переговоры по этой теме продолжатся 19 февраля.