Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия
Боррель: Главы МИД стран ЕС не договорились по военной помощи Киеву
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в субботу, 3 февраля, на встрече в Брюсселе не смогли договориться о поставках Киеву вооружений. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Была серьёзная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован", — отметил он в разговоре с журналистами.
При этом, по словам Борреля, с мнением о том, что Киеву сейчас необходимо больше оружия, были согласны не все участники дискуссии. О ком конкретно идёт речь, дипломат уточнять не стал и лишь добавил, что переговоры по этой теме продолжатся 19 февраля.
Как ранее сообщал Life.ru, 1 февраля лидеры стран ЕС утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро. Однако Киев получит деньги в том случае, если будет соблюдать демократические принципы. Согласно итоговой декларации саммита ЕС, Незалежной придётся уважать права человека, включая меньшинства.
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