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25 февраля, 00:04

Одесса встретила Бербок воздушной тревогой и бомбоубежищем

DPA: Глава МИД ФРГ Бербок 20 минут пряталась в одесском бомбоубежище

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в бомбоубежище. Обложка © ТАСС / DPA / Annette Riedl

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в бомбоубежище. Обложка © ТАСС / DPA / Annette Riedl

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось спускаться в бомбоубежище во время визита в Одессу. "Экскурсию" по укрытию устроили и остальным членам немецкой делегации, сообщили в DPA.

В агентстве уточнили, что воздушная тревога была объявлена в городе в 22:48 по московскому времени, а завершилась — в 23:07. Убежище располагалось при отеле, в котором остановились зарубежные дипломаты.

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Западные политики, приезжающие на Украину, нередко сталкиваются с воздушной тревогой. Именно так на Украине недавно встретили главу евродипломатии Жозепа Борреля и японского дипломата Ёко Камикаву.

Илья Пушкарев
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