Одесса встретила Бербок воздушной тревогой и бомбоубежищем

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось спускаться в бомбоубежище во время визита в Одессу. "Экскурсию" по укрытию устроили и остальным членам немецкой делегации, сообщили в DPA.

В агентстве уточнили, что воздушная тревога была объявлена в городе в 22:48 по московскому времени, а завершилась — в 23:07. Убежище располагалось при отеле, в котором остановились зарубежные дипломаты.