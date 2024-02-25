Одесса встретила Бербок воздушной тревогой и бомбоубежищем
DPA: Глава МИД ФРГ Бербок 20 минут пряталась в одесском бомбоубежище
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в бомбоубежище. Обложка © ТАСС / DPA / Annette Riedl
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось спускаться в бомбоубежище во время визита в Одессу. "Экскурсию" по укрытию устроили и остальным членам немецкой делегации, сообщили в DPA.
В агентстве уточнили, что воздушная тревога была объявлена в городе в 22:48 по московскому времени, а завершилась — в 23:07. Убежище располагалось при отеле, в котором остановились зарубежные дипломаты.
Западные политики, приезжающие на Украину, нередко сталкиваются с воздушной тревогой. Именно так на Украине недавно встретили главу евродипломатии Жозепа Борреля и японского дипломата Ёко Камикаву.