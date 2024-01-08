Киев разыграл для главы МИД Японии традиционный спектакль с воздушной тревогой
Глава МИД Японии Камикава провела брифинг с Кулебой в подвале из-за тревоги
Посетившая Киев министр иностранных дел Японии Ёко Камикава провела пресс-конференцию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в подвале. Зарубежного дипломата припугнули воздушной тревогой, принудив спуститься в "безопасное место".
В рамках брифинга глава МИД Страны восходящего солнца анонсировала новые меры поддержки ВСУ. Камикава подчеркнула, что Токио намерен внести в фонд НАТО 37 миллионов долларов, которые направят на совершенствование методов борьбы Украины с российскими БПЛА.
Также в рамках визита японский дипломат примет участие в передаче Незалежной энергетического оборудования. По мнению представителя азиатского государства, оно поможет стране пережить зиму.
Напомним, что украинские власти почти всегда объявляют о воздушной тревоге во время визита зарубежных политиков. А главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен даже "посчастливилось" побывать в киевских бомбоубежищах дважды.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka