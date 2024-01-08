Киев разыграл для главы МИД Японии традиционный спектакль с воздушной тревогой

Посетившая Киев министр иностранных дел Японии Ёко Камикава провела пресс-конференцию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в подвале. Зарубежного дипломата припугнули воздушной тревогой, принудив спуститься в "безопасное место".

В рамках брифинга глава МИД Страны восходящего солнца анонсировала новые меры поддержки ВСУ. Камикава подчеркнула, что Токио намерен внести в фонд НАТО 37 миллионов долларов, которые направят на совершенствование методов борьбы Украины с российскими БПЛА.

Также в рамках визита японский дипломат примет участие в передаче Незалежной энергетического оборудования. По мнению представителя азиатского государства, оно поможет стране пережить зиму.