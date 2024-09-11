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11 сентября, 17:34

В Киеве для Блинкена устроили традиционный «аттракцион» с воздушной тревогой

«Общественное»: В день визита Блинкена в Киеве звучала воздушная тревога

В Киеве и ряде областей в центре и на востоке Украины сегодня, 11 сентября, звучала воздушная тревога, сообщают украинские издания «Общественное» и «Украинская правда». Примечательно, что это произошло аккурат во время визита в столицу Украины госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

Ложный сигнал воздушной тревоги на Украине по случаю визита важных иностранных любят включать давно. Со временем это превратилось в своеобразную «традицию», чтобы убедить западных политиков предоставить украинским властям больше денег. Забеги в бомбоубежище под аккомпанемент сирены из-за мнимой угрозы приходилось совершать главе Министерства обороны Британии Джону Хили, вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и многим другим.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми нанесли визит в Киев сегодня, 11 сентября. Также в их компании заметили бывшего главкома ВСУ, ныне украинского посла в Великобритании, Валерия Залужного. Как сообщается, главная цель визита — заявить о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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