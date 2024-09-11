В Киеве для Блинкена устроили традиционный «аттракцион» с воздушной тревогой

В Киеве и ряде областей в центре и на востоке Украины сегодня, 11 сентября, звучала воздушная тревога, сообщают украинские издания «Общественное» и «Украинская правда». Примечательно, что это произошло аккурат во время визита в столицу Украины госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.