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11 сентября, 11:36

Залужного заметили на вокзале в Киеве

Экс-главком ВСУ Залужный прибыл в Киев с главой МИД Британии и госсекретарём США

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный прибыл в Киев вместе с госсекретарём США и главой МИД Британии. Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный прибыл в Киев вместе с госсекретарём США и главой МИД Британии. Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein

Вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми и госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киев прибыл экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Сейчас он занимает должность украинского посла в Великобритании.

На фотографии бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины в левом верхнем углу, позади главы МИД Великобритания Дэвида Лэмми.

Валерий Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ с 2021 по 2024 год. С данного поста он был уволен в начале февраля текущего года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. 9 мая экс-главкома ВСУ назначили послом в Британии.

В США заявили, что Блинкен в Киеве озвучит разрешение для ВСУ бить вглубь России
В США заявили, что Блинкен в Киеве озвучит разрешение для ВСУ бить вглубь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли в Киев 11 сентября. Сообщается, что главная цель визита — заявить о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. В Госдуме заявили, что данное решение Запада никак не повлияет на ход СВО.

Мария Любицкая
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