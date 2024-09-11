Залужного заметили на вокзале в Киеве
Экс-главком ВСУ Залужный прибыл в Киев с главой МИД Британии и госсекретарём США
Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный прибыл в Киев вместе с госсекретарём США и главой МИД Британии. Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein
Вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми и госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киев прибыл экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Сейчас он занимает должность украинского посла в Великобритании.
На фотографии бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины в левом верхнем углу, позади главы МИД Великобритания Дэвида Лэмми.
Валерий Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ с 2021 по 2024 год. С данного поста он был уволен в начале февраля текущего года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. 9 мая экс-главкома ВСУ назначили послом в Британии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли в Киев 11 сентября. Сообщается, что главная цель визита — заявить о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. В Госдуме заявили, что данное решение Запада никак не повлияет на ход СВО.