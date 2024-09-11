Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и другие деятели международного сообщества навязывают миру бандитскую атмосферу и кровопролитие. Поэтому к действиям безответственного режима Владимира Зеленского следует относиться только через одну призму: человек перешагнул через пределы достойного и разумного поведения. Об этом в разговоре с Life.ru заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Он ведёт свою нацию к погибели, Украину – к трагедии, международное сообщество – к мировой войне. Это надо понимать на Западе, и прекращать помогать этому обезумевшему человеку. Сегодняшний удар по Тульской области я не связываю с приездом Блинкена в Киев, это только повод. Все поступки Зеленского чётко объясняются тем, что я сказал. Блинкен это, или какие-то другие деятели, это неважно», — пояснил сенатор.

По словам Карасина, Зеленский перешагнул грань допустимого и к нему надо относиться как к человеку, который просто провоцирует мировую катастрофу вместе со своими кураторами.