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11 сентября, 15:52

«Ведёт нацию к погибели»: В СФ разгадали мотивы «обезумевшего» Зеленского после удара по Тульской области

Сенатор Карасин: Приезд Блинкена в Киев лишь повод для атаки на Тульскую область

Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и другие деятели международного сообщества навязывают миру бандитскую атмосферу и кровопролитие. Поэтому к действиям безответственного режима Владимира Зеленского следует относиться только через одну призму: человек перешагнул через пределы достойного и разумного поведения. Об этом в разговоре с Life.ru заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Он ведёт свою нацию к погибели, Украину – к трагедии, международное сообщество – к мировой войне. Это надо понимать на Западе, и прекращать помогать этому обезумевшему человеку. Сегодняшний удар по Тульской области я не связываю с приездом Блинкена в Киев, это только повод. Все поступки Зеленского чётко объясняются тем, что я сказал. Блинкен это, или какие-то другие деятели, это неважно», — пояснил сенатор.

По словам Карасина, Зеленский перешагнул грань допустимого и к нему надо относиться как к человеку, который просто провоцирует мировую катастрофу вместе со своими кураторами.

«Скребут по сусекам»: Эксперт рассказал, где Киев взял старую ракету С-200, которую сбили под Тулой

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО сбили ракету C-200 ВСУ в Тульской области. Украинские войска попытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев, но безуспешно.

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ТАСС / AP

Ольга Годуненко
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