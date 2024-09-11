ВСУ попытались ударить ракетой С-200 по газопроводу в Тульской области, но она была сбита
SHOT: Под Тулой сбили ракету С-200, которой ВСУ пытались атаковать газопровод
Над Тульской областью рано утром в среду, 11 сентября, российские силы сбили украинскую ракету С-200. Как сообщает SHOT, ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.
По данным телеграм-канала, ракета упала недалеко от газораспределительной станции. Жители Ефремовского района услышали громкий звук. Спустя некоторое время в поле обнаружили большую воронку диаметром около 50 метров. Инфраструктура и жители района не пострадали. Примечательно, что всё это произошло на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в Евросоюз, который киевский режим не хочет исполнять, но вынужден из-за давления.
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