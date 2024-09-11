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Регион
11 сентября, 11:04
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ВСУ попытались ударить ракетой С-200 по газопроводу в Тульской области, но она была сбита

SHOT: Под Тулой сбили ракету С-200, которой ВСУ пытались атаковать газопровод

Над Тульской областью рано утром в среду, 11 сентября, российские силы сбили украинскую ракету С-200. Как сообщает SHOT, ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.

По данным телеграм-канала, ракета упала недалеко от газораспределительной станции. Жители Ефремовского района услышали громкий звук. Спустя некоторое время в поле обнаружили большую воронку диаметром около 50 метров. Инфраструктура и жители района не пострадали. Примечательно, что всё это произошло на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в Евросоюз, который киевский режим не хочет исполнять, но вынужден из-за давления.

Средства ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье
Средства ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Никита Осипов
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