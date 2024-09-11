По данным телеграм-канала, ракета упала недалеко от газораспределительной станции. Жители Ефремовского района услышали громкий звук. Спустя некоторое время в поле обнаружили большую воронку диаметром около 50 метров. Инфраструктура и жители района не пострадали. Примечательно, что всё это произошло на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в Евросоюз, который киевский режим не хочет исполнять, но вынужден из-за давления.