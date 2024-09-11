«Скребут по сусекам»: Эксперт рассказал, где Киев взял старую ракету С-200, которую сбили под Тулой

Ракеты C-200 остались на Украине после распада Советского Союза (СССР). Киев начал готовить их к утилизации, но теперь из-за нехватки техники стремительно переделывает, рассказал в беседе с Life.ru полковник в отставке, военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

«После распада Советского Союза на Украине осталось много ракетных систем С-200. Это самые старые ракеты, они их готовили к утилизации, а сейчас, когда у них возникли большие проблемы, они начали переделывать <...> Это советская ракета «Мишень», которую англичане помогли им переналадить, вернее, дали задание, поставить туда определённую аппаратуру», — пояснил специалист.

Баранец добавил, что ракеты C-200 «являются глубоко модернизированным старьём». По его словам, Киев в настоящее время «скребёт по сусекам» и собирает любое подходящее вооружение для ударов по России. Эксперт уточнил, что РФ необходимо точно знать количество оставшихся ракет ВСУ, в каком объёме занимаются на Украине модернизацией и где конкретно это делается. Баранец выразил уверенность, что Москва получит необходимую информацию.