Новый министр обороны Великобритании Джон Хили просидел полчаса в одесском бомбоубежище 7 июля — в свой первый официальный визит на Украину в качестве главы военного ведомства. Об этом пишет британское издание The Daily Mirror.

По сведениям газеты, во время переговоров Хили с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым в Одессе зазвучала воздушная тревога. В итоге компания была вынуждена прервать важную встречу и спуститься в подвал одного из зданий. Вышли политики оттуда не раньше чем через полчаса, когда сирены умолкли. Занятно, что Российская армия об ударах по военным объектам в Одессе 7 июля не докладывала.