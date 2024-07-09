Одесса встретила нового министра обороны Британии воздушной тревогой и бомбоубежищем
Глава МО Британии Хили полчаса сидел в убежище из-за воздушной тревоги в Одессе
Новый министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили. Обложка © ТАСС / Zuma
Новый министр обороны Великобритании Джон Хили просидел полчаса в одесском бомбоубежище 7 июля — в свой первый официальный визит на Украину в качестве главы военного ведомства. Об этом пишет британское издание The Daily Mirror.
По сведениям газеты, во время переговоров Хили с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым в Одессе зазвучала воздушная тревога. В итоге компания была вынуждена прервать важную встречу и спуститься в подвал одного из зданий. Вышли политики оттуда не раньше чем через полчаса, когда сирены умолкли. Занятно, что Российская армия об ударах по военным объектам в Одессе 7 июля не докладывала.
Напомним, что Джон Хили стал министром обороны Великобритании после победы Лейбористской партии во главе с Киром Стармером на выборах в парламент страны 5 июля. А уже 7 июля новый министр обороны королевства был в Одессе, где на встрече с Зеленским пообещал передать Украине 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 САУ AS90 и 250 тысяч боеприпасов. В июне в Лондоне анонсировали пакет помощи Незалежной на сумму 310 миллионов долларов.
К слову, подобный "аттракцион" с воздушными тревогами и бомбоубежищами во время приезда важных гостей — нередкое явление для Украины. Уже не первый раз высокопоставленные еврочиновники вынуждены в ходе визитов в Незалежную прятаться в переоборудованных укрытиях. Удостоился этого и глава евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев. А Одесса встретила подобным образом министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.