Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 07:19

Одесса встретила нового министра обороны Британии воздушной тревогой и бомбоубежищем

Глава МО Британии Хили полчаса сидел в убежище из-за воздушной тревоги в Одессе

Новый министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили. Обложка © ТАСС / Zuma

Новый министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили. Обложка © ТАСС / Zuma

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили просидел полчаса в одесском бомбоубежище 7 июля — в свой первый официальный визит на Украину в качестве главы военного ведомства. Об этом пишет британское издание The Daily Mirror.

По сведениям газеты, во время переговоров Хили с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым в Одессе зазвучала воздушная тревога. В итоге компания была вынуждена прервать важную встречу и спуститься в подвал одного из зданий. Вышли политики оттуда не раньше чем через полчаса, когда сирены умолкли. Занятно, что Российская армия об ударах по военным объектам в Одессе 7 июля не докладывала.

Политолог раскрыл причины краха консерваторов на выборах в Британии
Политолог раскрыл причины краха консерваторов на выборах в Британии

Напомним, что Джон Хили стал министром обороны Великобритании после победы Лейбористской партии во главе с Киром Стармером на выборах в парламент страны 5 июля. А уже 7 июля новый министр обороны королевства был в Одессе, где на встрече с Зеленским пообещал передать Украине 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 САУ AS90 и 250 тысяч боеприпасов. В июне в Лондоне анонсировали пакет помощи Незалежной на сумму 310 миллионов долларов.

К слову, подобный "аттракцион" с воздушными тревогами и бомбоубежищами во время приезда важных гостей — нередкое явление для Украины. Уже не первый раз высокопоставленные еврочиновники вынуждены в ходе визитов в Незалежную прятаться в переоборудованных укрытиях. Удостоился этого и глава евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев. А Одесса встретила подобным образом министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров