Политолог раскрыл причины краха консерваторов на выборах в Британии

Новым премьер-министром Великобритании стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер. По итогам парламентских выборов его партия разгромила правящих консерваторов. О том, как данные изменения в политическом аппарате королевства повлияют на отношения Москвы и Лондона, рассказал политолог Игорь Ковалёв.

По итогам прошедших выборов лейбористы получили 412 мест в парламенте. В то же время у консерваторов всего 121 мандат. Похожая расстановка сил происходит впервые с 2010 года. В последний раз оппозиционная партия побеждала на выборах в 2009-м. Тогда премьером стал Гордон Браун.

"Время — одна из причин поражения консерваторов. Партийная система Британии не терпит долгого правления. Любое правление дольше 10 лет вызывает у избирателей стойкое желание сменить власть. К тому же нынешнее правительство допустило много промахов. Страна получила Brexit, но вместе с этим не решены остались проблемы экономики, миграционной политики, здравоохранения и так далее. Поэтому результаты были предрешены", — прокомментировал политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".