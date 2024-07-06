Политолог раскрыл причины краха консерваторов на выборах в Британии
Политолог Ковалёв: Новый премьер Британии продолжит антироссийский курс
Новым премьер-министром Великобритании стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер. По итогам парламентских выборов его партия разгромила правящих консерваторов. О том, как данные изменения в политическом аппарате королевства повлияют на отношения Москвы и Лондона, рассказал политолог Игорь Ковалёв.
По итогам прошедших выборов лейбористы получили 412 мест в парламенте. В то же время у консерваторов всего 121 мандат. Похожая расстановка сил происходит впервые с 2010 года. В последний раз оппозиционная партия побеждала на выборах в 2009-м. Тогда премьером стал Гордон Браун.
"Время — одна из причин поражения консерваторов. Партийная система Британии не терпит долгого правления. Любое правление дольше 10 лет вызывает у избирателей стойкое желание сменить власть. К тому же нынешнее правительство допустило много промахов. Страна получила Brexit, но вместе с этим не решены остались проблемы экономики, миграционной политики, здравоохранения и так далее. Поэтому результаты были предрешены", — прокомментировал политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Однако, как заметил специалист, смена премьер-министра не повлияет на отношения между Россией и Великобританией. Как и прежде, в стране будет действовать антироссийская риторика.
Напомним, что новый глава правительства накануне вступил в должность и получил мандат от монарха Карла III на формирование нового кабинета министров. Бывший министр Риши Сунак, в свою очередь, оставил должность не только главы правительства, но и лидера консервативной партии. Также он извинился перед избирателями за неоправдавшиеся ожидания.
ТАСС / Chris Eades