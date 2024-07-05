Поздравлений ждать не стоит: В Кремле поделились ожиданиями от нового британского премьера Стармера

Президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять главу Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в британский парламент в виду позиции, которую официальный Лондон занимает по отношению к Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я так не думаю. Британия — недружественная страна, зачем нам это делать?" — ответил на вопрос журналистов о намерении президента РФ поздравить лидера лейбористской партии официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Владимир Путин по-прежнему открыт к диалогу с Великобританией. Он напомнил, что контакты между нашими странами были заблокированы по инициативе англичан. В целом, приход к власти в Соединённом королевстве нового премьер-министра не внушает Кремлю особого оптимизма, ведь партия лейбористов никогда не отличалась гибкостью в отношениях с Москвой и при ней курс Лондона вряд ли изменится.