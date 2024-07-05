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5 июля, 15:16

Поздравлений ждать не стоит: В Кремле поделились ожиданиями от нового британского премьера Стармера

Песков: Путин вряд ли поздравит Стармера с победой на выборах

Кир Стармер. Обложка © ТАСС / AP/ Kin Cheung

Кир Стармер. Обложка © ТАСС / AP/ Kin Cheung

Президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять главу Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в британский парламент в виду позиции, которую официальный Лондон занимает по отношению к Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я так не думаю. Британия — недружественная страна, зачем нам это делать?" — ответил на вопрос журналистов о намерении президента РФ поздравить лидера лейбористской партии официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Владимир Путин по-прежнему открыт к диалогу с Великобританией. Он напомнил, что контакты между нашими странами были заблокированы по инициативе англичан. В целом, приход к власти в Соединённом королевстве нового премьер-министра не внушает Кремлю особого оптимизма, ведь партия лейбористов никогда не отличалась гибкостью в отношениях с Москвой и при ней курс Лондона вряд ли изменится.

"Они [лейбористы], как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее, они склонны, тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений. Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма", — добавил он.

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Напомним, сегодня в Соединённом королевстве был избран новый глава правительства, им стал лидер Лейбористсткой партии Кир Стармер. К настоящему моменту монарх Карл III вручил ему мандат для формирования нового кабинета министров. Бывший премьер Риши Сунак ранее сообщал, что оставит не только должность руководителя кабмина, но и лидера партии консерваторов, а также попросил у подданных Великобритании прощения за то, что не справился с возложенными на него ожиданиями.

Юрий Лысенко
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