В Госдуме назвали причину безумия с частой сменой премьеров Британии
Депутат Толмачёв: Частая смена премьер-министров говорит о кризисе в Британии
Новый премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото © ТАСС / AP / Kin Cheung
Великобритания меняет премьер-министров, как лондонский аристократ перчатки. Это говорит о том, что страна пытается выбраться из кризиса, в который она своими неудачными внешнеполитическими решениями сама себя загнала. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.
По мнению парламентария, Британия в кризисе, премьеры не держатся у власти и один за другим уходят в отставку, поскольку не справляются. В качестве примера он привёл Бориса Джонсона, Терезу Мэй и Риши Сунака.
Мэй, Джонсон, Сунак — премьеры меняются, а суть остаëтся неизменной: Лондон последовательно противостоит России во всëм мире, и особенно на Украине. Куда, кстати, продолжают уходить ресурсы. Проникнув в суть происходящего безумия, местные политики один за другим оставляют высший пост.
Однако Москве ни в коем случае нельзя расслабляться. Враг силëн и опасен, и постоянные смены "актëров" на это никак не повлияют, подытожил депутат.
Премьер-министр Риши Сунак покинул посты премьера и главы Консервативной партии Британии, проиграв выборы. Теперь его место займёт представитель лейбористов Кир Стармер. Ранее Life.ru рассказывал, кто такой новый глава Правительства Великобритании и каковы его политические взгляды на мир и Россию в нём.