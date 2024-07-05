Великобритания меняет премьер-министров, как лондонский аристократ перчатки. Это говорит о том, что страна пытается выбраться из кризиса, в который она своими неудачными внешнеполитическими решениями сама себя загнала. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.

По мнению парламентария, Британия в кризисе, премьеры не держатся у власти и один за другим уходят в отставку, поскольку не справляются. В качестве примера он привёл Бориса Джонсона, Терезу Мэй и Риши Сунака.

Мэй, Джонсон, Сунак — премьеры меняются, а суть остаëтся неизменной: Лондон последовательно противостоит России во всëм мире, и особенно на Украине. Куда, кстати, продолжают уходить ресурсы. Проникнув в суть происходящего безумия, местные политики один за другим оставляют высший пост. Александр Толмачёв Депутат Госдумы