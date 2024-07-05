Лиз Трасс потеряла "беспроигрышное" место в парламенте и переплюнула позор с латуком

Экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс придётся освободить свой стол и покинуть парламент по итогам выборов в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Выборы в парламент прошли 4 июля. На них с отрывом от остальных победила Лейбористская партия. Лидеру партии, одержавшей победу на выборах, достаётся пост премьер-министра страны, после чего он может заняться формированием правительства.

"Шокирующий момент: бывший премьер Лиз Трасс потеряла своё место в округе Юго-Западный Норфолк, которое считалось беспроигрышным. Терри Джерми, лейборист, получил большинство", — сказано в публикации.

Трасс вступила в должность британского премьера осенью 2022 года, но спустя всего лишь 44 дня ей указали на дверь. Её уход был связан с постоянной критикой принятого экономического плана, из-за которого начался кризис на рынке, а фунт начал стремительно терять в стоимости. Как считает глава Банка Англии, страна тогда остановилась в шаге от обвала финансового рынка из-за политики Трасс. При этом уход Трасс сопровождался насмешками даже из России, так как она продержалась меньше гниющего салата латук.