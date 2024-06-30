В Британии призвали расследовать "вмешательство" России в выборы

Заявления о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие выборы в Великобритании должны быть расследованы. С таким призывом выступил глава Консервативной партии страны Ричард Холден, пишет издание The Sunday Times.

"Вчера вечером председатель Консервативной партии Ричард Холден направил письмо Саймону Кейсу, секретарю кабинета министров, и сэру Тиму Барроу, советнику по национальной безопасности, с просьбой расследовать эти заявления", — говорится в материале газеты.

Ранее австралийский телеканал ABC News заявил, что накануне выборов в парламент Британии, которые пройдут 4 июля, наблюдал за деятельностью пяти страниц в одной из соцсетей. Они якобы распространяли посты с пророссийской позицией и поддержкой лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. По мнению экспертов, их деятельность якобы имеет признаки связи с Москвой, при этом администраторы страниц находятся в Нигерии и Великобритании.