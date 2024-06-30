Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 05:51

В Британии призвали расследовать "вмешательство" России в выборы

Глава тори Холден призвал к расследованию "вмешательства" РФ в британские выборы

Заявления о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие выборы в Великобритании должны быть расследованы. С таким призывом выступил глава Консервативной партии страны Ричард Холден, пишет издание The Sunday Times.

"Вчера вечером председатель Консервативной партии Ричард Холден направил письмо Саймону Кейсу, секретарю кабинета министров, и сэру Тиму Барроу, советнику по национальной безопасности, с просьбой расследовать эти заявления", говорится в материале газеты.

"Чтоб воевали до смерти": Британский политик обвинил Джонсона в гибели украинских военных
"Чтоб воевали до смерти": Британский политик обвинил Джонсона в гибели украинских военных

Ранее австралийский телеканал ABC News заявил, что накануне выборов в парламент Британии, которые пройдут 4 июля, наблюдал за деятельностью пяти страниц в одной из соцсетей. Они якобы распространяли посты с пророссийской позицией и поддержкой лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. По мнению экспертов, их деятельность якобы имеет признаки связи с Москвой, при этом администраторы страниц находятся в Нигерии и Великобритании.

Ранее Life.ru рассказывал о неожиданной ситуации, которая произошла на выступлении главы популистской партии Reform UK Найджела Фараджа в британском Уолтон-он-Нейзе в графстве Эссекс. Во время речи политика с потолка внезапно спустился установленный на дистанционно управляемой платформе плакат с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров