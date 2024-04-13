"Всё кишело": Экс-премьер Британии Трасс пожаловалась на блох в резиденции после Джонсона
Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила о блохах в резиденции на Даунинг-стрит
Экс-премьеры Британии Лиз Трасс и Борис Джонсон. Обложка © ТАСС / AP / Toby Melville
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс рассказала о том, что осенью 2022 года, когда она въезжала в резиденцию главы британского кабмина, там всё "кишело блохами". Это могло быть связано с собакой её предшественника Бориса Джонсона. Подробности своего пребывания на Даунинг-стрит Трасс раскрыла в мемуарах "Десять лет, чтобы спасти Запад".
"Джонсоны забрали свою мебель с собой, поэтому государственная служба оборудовала наши новые помещения мебелью Джона Льюиса, изъятой в других правительственных учреждениях. Ещё более неприятным было то, что это место кишело блохами. Некоторые утверждали, что виной всему собака Бориса и Кэрри Дилэн, но убедительных доказательств не было. В любом случае всё помещение пришлось опрыскать средством от блох", — приводит выдержку из мемуаров Трасс газета Daily Mail.
Помимо того, Трасс жалуется, что в резиденции было очень шумно из-за часов на плац-параде конной гвардии, которые "отбивали каждые четверть часа", и демонстрантов, разбивших лагерь у Уайтхолла.
Лиз Трасс занимала пост премьера Британии самый недолгий срок в истории — с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Джонсон был главой кабмина королевства с 24 июля 2019-го по 6 сентября 2022-го.
В резиденции премьера Британии традиционно живут коты, но Джонсон в начале своего срока решил завести там собаку. Джек-рассел-терьер политика получил кличку Дилэн.