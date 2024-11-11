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11 ноября, 14:23

Боррель в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны ВСУ

Обложка © x.com/ JosepBorrellF

Обложка © x.com/ JosepBorrellF

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что во время своего прощального визита на Украину посетил первую линию обороны Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик не уточнил, какую именно границу он посетил. На фотографии, подтверждающей его поездку, он запечатлён в окружении людей в камуфляжной одежде.

«Имел возможность побывать на переднем крае оборонительных позиций недалеко от границы», — отметил он, добавив, что стал свидетелем «силы и стойкости» украинских военных.

В том же сообщении он вновь подчеркнул, что Украине необходимо «больше военной помощи как можно скорее».

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С 1 декабря Боррель уходит на пенсию, его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, назначение которой будет формально утверждено Европарламентом во вторник в Брюсселе.

Марина Фещенко
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