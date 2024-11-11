Боррель в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны ВСУ

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что во время своего прощального визита на Украину посетил первую линию обороны Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик не уточнил, какую именно границу он посетил. На фотографии, подтверждающей его поездку, он запечатлён в окружении людей в камуфляжной одежде.

«Имел возможность побывать на переднем крае оборонительных позиций недалеко от границы», — отметил он, добавив, что стал свидетелем «силы и стойкости» украинских военных.

В том же сообщении он вновь подчеркнул, что Украине необходимо «больше военной помощи как можно скорее».