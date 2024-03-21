Как дочь коммуниста стала русофобом: Почему МВД России ищет премьера Эстонии Каю Каллас В России возбудили уголовное дело и объявили в розыск главу Эстонии Каю Каллас, которая давно не скрывает ненависти к русским. При этом её отец был идейным коммунистом и советским функционером. Возможно, семья Каллас до сих пор зарабатывает деньги в России. 20 марта, 21:39 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Коллаж © Life.ru Фото © Getty Images / Pier Marco Tacca, © Shutterstock / FOTODOM

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа за уничтожение памятников советским воинам.

Как Каллас относится к СВО

У новейшей эстонской русофобии есть вполне конкретный архитектор — миловидная премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас. На днях она (как и давший заднюю президент Франции Макрон) не исключила, что военные Эстонии будут отправлены в Незалежную, поскольку "обстоятельства могут измениться".

— Мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла. Мы сделаем всё, чтобы Украина победила, потому что Россия для нас — прямая угроза. На кону не только европейская система безопасности, но и всего мира, — выдала Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как из Каллас хотели сделать Маргарет Тэтчер

46-летняя Кая Каллас очень популярна среди западного истеблишмента. Ведущие издания ЕС и США называют её железной леди, не побоявшейся бросить вызов "страшной России" и "самому Путину". Её постоянно размещали на передовицах, цитировали и включали в списки типа "Топ-100 политиков будущего", звали экспертом в пропагандистские документалки Netflix, вручали награды за достижения во внешней политике и даже приглашали поучаствовать в английской традиции высшей знати подавать простым солдатам праздничный ужин в Рождество.

С ней встретились все лидеры Западного мира — от Байдена до Шольца. Больше всего у неё совместных фотографий, конечно же, с главой украинского режима. Со стороны их даже можно принять за пару, настолько они тепло общаются. На последней встрече она облачилась в жовто-блакитную одежду, а он нацепил вечную зелёную кофту, но с эстонской надписью kaitsetahe (воля защищать — перевод).













Кая Каллас очень воинственна. Она подчёркивает, что категорически не согласна на мир, если Россия не будет полностью разбита, а наши военные не предстанут перед судом.

— Никакого тупика для Украины на поле боя нет. Это изображение ситуации выгодно России. Давайте не попадёмся в ловушку, — говорит она. — Как я уже сказала, у нас много друзей, но только один враг — Россия.

Есть десятки фотографий, где Каллас целится из ПТРК "Джавелин", сидит в боевых автомобилях или наводит артиллерию. Ещё она приняла решение создать государственный морской флот, а также организовала крупнейшие боевые учения за всю историю Эстонии, в которых участвовали 14 тысяч бойцов. Премьер Эстонии мечтает стать генсеком НАТО.







Популярности на Западе ей добавила легализация однополых браков.

— Этим решением мы наконец подтверждаем свою принадлежность к демократическим государствам мира. Я горжусь Эстонией, — прокомментировала Каллас.

В этом году западные союзники вдруг засомневались в эстонском премьере. Так, из-за жёсткой позиции Каллас к русским ей отказали в праве выдвигаться на должность председателя Еврокомиссии.











— Неужели мы поставим на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак? — объяснил решение неназванный чиновник из Брюсселя. Его процитировала авторитетная газета Politico. По сведениям издания, против кандидатуры Каллас выступило большинство стран ЕС.

Почему глава Эстонии ненавидит Россию

В январе Кая Каллас анонсировала планы по окончательному уничтожению русскоязычного образования в стране.

— Незаконно отдавать эстонского ребёнка в класс, где обучение на эстонском языке предназначено для детей, не знающих эстонский. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование. Лучше поздно, чем никогда, — объявила премьер.

Ранее был принят закон, что в 2024/2025 учебном году на единое эстонское обучение перейдут все детские сады и 1–4 классы, а до 2032 года и все старшие классы. Вскоре закроют Фонд финско-русской школы, на свои деньги оплачивающий русское образование в сети учебных заведений на границе с Россией.

У российского посольства в Таллине всегда вандализм и мусор. Местная полиция одобряет. Фото © Getty Images / Michal Fludra / NurPhoto

Недавно Каллас призналась, что ищет способ депортировать из Эстонии всех людей с российским паспортом.

— Это угроза безопасности Эстонии. Безусловно, необходимо рассмотреть вопрос о пригодности таких людей к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране, — выдала она.

Премьер хочет "покончить с туризмом из России". Мемом стало её заявление о том, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

Кая Каллас продвигает лозунг: "Освободим эстонские общественные пространства от красных памятников". Фото © Telegram / Трибалтийские Вымираты

Отдельная песня — война Каи Каллас с советскими памятниками. Без согласования с властями Нарвы (население на 87% состоит из русских) её правительство приказало снести памятник танку Т-34. Зато Каллас очень любит мемориал жертвам коммунизма в Таллине, "её душа возле него отдыхает".

Были ещё запрет въезда в Эстонию автомобилей с российскими госномерами, а также провалившаяся инициатива введения против России единого торгового эмбарго всеми соседними странами.

Советские корни Каллас

В 2021 году Кая Каллас разместила в соцсетях фотографии своих любимых бабушек. У женщин были русские имена. Даже в таком посте нашлось место ненависти.

— Мои дорогие бабушки Рита и Вера. Обе они из поколения, потерявшего свободу, а наше поколение в свою очередь вернуло её, — написала она.

Бабушки Каи Каллас Рита и Вера. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Кая Каллас из Таллина. Её отец Сийм Каллас двадцать лет был высокопоставленным членом КПСС, работал в Министерстве финансов Эстонской ССР, возглавлял местные филиалы Сбербанка и Центрального союза профсоюзов. В перестройку был депутатом Верховного Совета СССР. После стал президентом Банка Эстонии, руководил эстонскими министерствами, недолго был премьером, основал Партию реформ, где теперь председательствует его дочь. Сейчас Сийм Каллас трудится парламентарием Рийгикогу — это высший законодательный орган Эстонии.

В трудовом резюме Сийма Калласа есть строчка, что более 15 лет он был комиссаром Европейской комиссии по аудиту и борьбе с мошенничеством. Именно в тот период через эстонский филиал Danske Bank отмывались $230 млрд, украденных у России, — об этом в своё время сообщал американский канал CBS.







Российские доходы мужа Каллас

Летом 2023 года эстонский госпортал опубликовал расследование про то, что третий по счёту муж Каи Каллас, Арво Халлик, связан с фирмами, ведущими дела в России. Оказалось, его структуры владеют 25–30% акций в Stark Logistics и Stark Warehousing. Сама премьер тоже вложилась в этот бизнес — сумма составила 350 тысяч евро.

Упомянутые компании десятилетиями доставляли грузы в нашу страну и продолжили это делать по ходу спецоперации. В частности, они везли аэрозоли от эстонского концерна Metaprint его же дочерней структуре — петербургскому заводу по производству тары ООО "Аэропром", который, судя по базам ЕГРЮЛ, продолжает работу. Обороты предприятия — 1,8 млрд рублей. Возможно, семья Каи Каллас связана не только с грузоперевозками, но и с самим эстонским концерном Metaprint.

Кая Каллас заботится об интересах концерна Metaprint. Фото © Telegram / Банкста

Общественность требовала отставки Каллас. Ситуацию усугубляла лицемерность премьера. Ранее она запретила любую деятельность, которая может быть связана с российским или белорусским бизнесом. Но в итоге скандал закончился ничем. Она извинилась. Её муж обещал продать доли в скомпрометированных фирмах, но так до конца и не продал.

Олаф Шольц и супруги Кая Каллас, Арво Халлик. Фото © Getty Images / Christian Charisius / picture alliance

Официальная зарплата Каи Каллас — восемь тысяч евро. В её собственности двухкомнатная квартира за 700 тысяч евро в охраняемом таунхаусе у дворцово-паркового ансамбля Екатериненталь, заложенного русским императором Петром I. Также у семьи 50 соток с особняком и прудом в нацпарке Лахемаа ценой до миллиона евро. Плюс сейчас пара строит новый коттедж на кромке пляжа на Балтийском море. Риелторы прикидывают конечную смету на уровне до полумиллиона евро. Мелочью кажется трёшка за 170 тысяч евро в историческом доме на набережной в Таллине.

Таунхаус у Екатериненталя. Фото © Photobuildings.com

Как относятся к премьеру жители Эстонии

Успехи Каллас на ниве русофобии не радуют жителей Эстонии. Они возмущены отменой пособий малым предпринимателям и резким ростом счетов за электричество и газ. Но премьер лишь отмахивается.

— Это та цена, которую мы платим за войну на Украине. Газ может быть дорогим, а свобода бесценна, — несёт ахинею Каллас.

Ополчились на неё и учителя. Среди её невыполненных предвыборных обещаний — поднять зарплаты в образовательной сфере.

Недавно Кая Каллас сказала, что лучше бы те эстонцы, которые проклинают её, задумались о том, что у них есть дома, вода и тепло.

За всех ей ответил дворник из Вильянди. Он пригласил её пожить в своём разваливающемся доме, где холодно и протекает крыша. Приглашение он написал на мусорной коробке и устроил многодневный пикет.

Дворник из Вильянди протестует против Каи Каллас. Фото © sakala.postimees.ee

Почему премьер Эстонии ненавидит Россию? 0 Чтобы выслужиться перед Западом Это уже идейная русофобия Я не слежу за жизнью какой-то мелкой Эстонии, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров